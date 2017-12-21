"Я много врал вам". Аналитик и военный эксперт признался во лжи и работе пропагандистом

Военный эксперт Алексей Арестович, известный аналитик и военный эксперт, один из самых популярных украинских комментаторов проблем АТО, признался во лжи и в занятиях пропагандой.

Крайне неожиданный пост был опубликован им в соцсети Facebook.

"Я много врал вам, начиная с весны 2014 года. Искажение информации я запускал по двум основным линиям: - создание патриотического лубка, в котором мы "усі єднаємося, шануємося та героїчні", а Украину ожидают сияющие перспективы; - черная пропаганда против РФ. Это была чисто пропагандистская работа, вызванная к жизни военной агрессией России против Украины", - написал он.

Кроме того, Арестович сообщил, что в течение трех минувших года сделал для себя выводы, в первую очередь о том, что "пропаганда является частью войны, возможна и даже (к сожалению) необходима, но только на анонимных началах, т.е. когда ты не подписываешься под ней своим именем".

По поводу своей истинной позиции эксперт сообщил, что не является патриотом, причем не только Украины, но и национальных государств в принципе.

"Поэтому "Киборгам" я по-прежнему предпочитаю "Через тернии к звездам" (классика советской кинофантастики, фильм режиссера Ричарда Викторова, 1980 год – ред.), − написал Арестович.

"На все вопросы восстановления исторической памяти, справедливости, борьбы, побед и поражений, становления наций, языка/-ов, закрытия исторических ран, я смотрю, как солдат на вошь. Мне на них плевать слюной с высокой вышки ноосферизма. Я даже признаю их важность, просто мне неинтересно", − добавил он

Кроме того, введение в Украине языковых квот Арестович счел негативным сигналом.

"В целом, я испытываю к общественной массе (в ее нынешнем состоянии) чувство, близкое к умеренному отвращению, хотя в отношении ее перспектив я, по-прежнему, сдержанно-оптимистичен. Правда, весьма сдержанно. Весьма и весьма",- написал он.

Напомним, ранее Арестович называл сроки оккупации Россией Беларуси.