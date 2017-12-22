"Депортировать уродов в Россию". Фарион резко высказалась об "артистах-предателях"

Экс-нардеп от ВО "Свобода" Ирина Фарион прокомментировала заявление президента России Владимира Путина, который считает допустимым "дублирование" званий "народный" для украинских артистов в РФ.

"Я давным-давно не слушаю идиотов и не комментирую того, что они говорят", — сказал политик, пишет Обозреватель.

Отвечая на вопрос, как она относитесь к народным артистам Украины, которые выступают в Росийской Федерации, Фарион сказала: "Как к коллаборантам, которых необходимо обязательно депортировать в Россию. Желательно в товарном вагоне. Не с животными, потому что животные по сравнению с ними – небесные создания. В одном товарном вагоне. Без окон, чтоб никто не видел этого уродства. И пусть там поют друг для друга", — добавила она.

Стоит отметить, Путин на заседании совета по культуре и искусству России заявил, что народные артисты Украины из Крыма могут получить те же звания в России, так как это якобы не противоречит законодательству РФ.

Ранее Фарион назвала русскоязычных граждан Украины "трофеем Путина".