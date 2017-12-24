Кровавое ДТП в Харькове. Зайцева может избежать максимального наказания — СМИ

24 декабря 2017, 21:35

Раскаяние Зайцевой насторожило всех, кто следит за делом.

Зайцева может избежать максимального наказания

О смягчающих обстоятельствах в деле о смертельном ДТП в Харькове заявила адвокат Елены Зайцевой. Она заявила о раскаянии ее подзащитной и добровольных компенсациях семьям погибших и пострадавшим.

Если суд примет это во внимание — приговор суда может быть мягче, чего больше всего боятся семьи погибших, говорится в сюжете ТСН.

Раскаяние Зайцевой насторожило всех, кто следит за делом. Родственники тех, чьи жизни раздавила машина Зайцевой, сообщили, что раскаяние появилось сразу после того, как мать подозреваемой разослала пострадавшим по 50 тысяч гривень компенсации. Родители погибших вернули деньги после того, как чеки от благотворительных взносов следствие начало привлекать к материалам дела. После чистосердечного раскаяния, они, по словам адвоката Зайцевой, могут стать добровольным возмещением ущерба. Это уже сразу два смягчающие обстоятельства, которые могут уменьшить количество лет в приговоре.

Адвокат Зайцевой Юлия Козырь сообщила, что день пребывания в СИЗО считается как день отбывания наказания после приговора. После того, как пройдет половина срока, Елену могут отпустить условно-досрочно.

Другой участник ДТП Геннадий Дронов, которому тоже назначили почти 2 месяца пребывания в СИЗО, может разделить вину за смерти шестерых людей вместе с Зайцевой. В отличие от нее он не признает вины и не согласен с решением суда — содержанием под стражей. Апелляцию на этой неделе он проиграл и теперь должен сидеть в СИЗО. Появление еще одного виновного может означать размывание вины. Теоретически если вину за аварию поделить на двоих, то судья правомочен решить — сидеть Зайцева должна меньше.

По странному стечению обстоятельств на этой неделе новенький Lexus мужа судьи Светланы Муратовой Станислава подожгли. Правоохранители считают это "умышленным поджогом". Станислав Муратов работает прокурором областной прокуратуры. Сама судья предполагает, что поджог может быть связан с их работой.

Это дело все больше обрастает новыми подробностями, которые в любой момент могут кардинально изменить финал этого преступления. Раскаяния и уверенные заявления адвоката о смягчающих обстоятельствах семьи Берченков и Евтеевых, которые потеряли сына и дочь, боятся больше всего. Их Ксюше, одному ребенку на две семьи, полное выздоровление врачи прогнозируют через два года.

Между тем, хорошо известно, что отсидев половину, можно выйти на свободу по условно досрочному освобождению, а еще есть медицинские показатели. Поговаривают, что опиаты в крови Елены Зайцевой тоже были по медицинской необходимости.

Напомним, ранее сообщалось, что Зайцева признала вину в деле о смертельном ДТП в Харькове.

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