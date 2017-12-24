Под Славянском легковушка врезалась в автобус с пассажирами, есть пострадавшие

В Донецкой области в результате ДТП под Славянском перевернулся автобус с 25 пассажирами, 3 человека пострадали.

Около 13:00 в Славянский отдел полиции поступило сообщение о том, что на дороге Славянск-Краматорск произошло дорожно-транспортное происшествие. При въезде в город автомобиль "Приора" столкнулся с автобусом "Эталон", от чего последний слетел с дороги и перевернулся, сообщили в Департаменте коммуникации Национальной полиции.

За рулем машины находилась женщина 1956 года рождения. Она доставлена в больницу. В автобусе на момент аварии находилось 25 пассажиров. Пострадал водитель, получивший царапины лица, и девочка 2011 г.р. — медики диагностировали у нее ушибы.

Начато досудебное расследование по ч.1 ст. 286 УК Украины "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами".

Напомним, ранее сообщалось, что на Львовщине "шестерка" врезалась в рейсовый автобус, пострадали пятеро.