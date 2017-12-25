Скандал с пьяной чиновницей в Одессе: мэр сделал заявление

Одесский градоначальник Геннадий Труханов в понедельник, 25 декабря, принес извинения патрульным полицейским и пообещал принять нужное кадровое решение по чиновнице горсовета.

"Прежде всего от имени одесской мэрии приношу извинения сотрудникам патрульной полиции, которых она оскорбляла", - написал Труханов. Он добавил, что такое поведение недопустимо для работника местного самоуправления. "Соответствующие кадровые решения будут приняты в ближайшее время", - написал мэр. Труханов сообщил на своей странице в Facebook.

Напомним, накануне сообщалось о том, что задержанная нетрезвой за рулем одесская чиновница, нецензурно ругаясь, накинулась на полицейских.