В штабе АТО рассказали о подлой провокации боевиков против ВСУ

В понедельник вечером, 25 декабря, в зоне АТО на Донбассе боевики два раза нарушили "праздничное перемирие", в частности, совершили подлую провокацию — обстреляли позиции Вооруженных Сил Украины из тяжелого вооружения, запрещенного Минскими соглашениями.

Днем террористы не открывали огонь, говорится на странице пресс-центра штаба спецоперации в Facebook.

На Донецком направлении около 19:00 противник бил по оборонительным укреплениям сил АТО в районе Павлополя — пять мин калибром 120-мм в сторону позиций прилетели из захваченного Сосновского.

На Луганском направлении боевики из стрелкового оружия обстреляли опорные пункты возле Станицы Луганской. Кроме того, в районе Новгородского зафиксирован пролет вражеского беспилотника.

"… на протяжении прошлых суток российско-террористические войска два раза нарушили "режим тишины". В обоих случаях украинские военные огонь в ответ не открывали… В результате вражеских обстрелов ни один наш защитник не пострадал", — отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины договорилась о новом "режиме тишины" в зоне боевых действий, он должен был начаться с полуночи 23 декабря.