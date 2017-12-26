"Беззаконие и коррупция". "Полицейский ДНР" пытался сбежать в Германию из-за "беспредела" коллег

Пограничники задержали экс-сотрудника "полиции" террористической группировки "ДНР", который пытался въехать на подконтрольную украинской власти территорию через контрольно-пропускной пункт "Гнутово" − ради дальнейшей поездки в Германию.

Соответствующее сообщение сегодня, 26 декабря, опубликовано на официальном интернет-портале "Госпогранслужбы".

Мужчина 1981 года рождения был задержан 25 декабря.

"Оперативные сотрудники Восточного регионального управления Госпогранслужбы выяснили, что в период с 2014 по 2015 годы мужчина проходил службу в Снежнянском отделе так называемой "полиции ДНР" в должности оперуполномоченного", - говорится в сообщении ведомства.

По словам задержанного, о уволился из рядов "полиции" по причине "полного беспредела и коррупции своих коллег".

"Также он добавил, что работу на временно оккупированной территории найти тяжело, поэтому в Мариуполь ехал, чтобы сделать загранпаспорт и переехать в Германию", - сообщили пограничники

Позднее задержанного экс-"оперуполномоченного" "ДНР" передали сотрудникам полиции.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в "ДНР" сколачивают группы диверсантов для провокаций в мирных регионах Украины.