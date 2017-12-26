На Тернопольщине в результате двойного ДТП с авто полиции есть погибшие и пострадавшие

В понедельник, 25 декабря, в 23.37 на линию "102" Збаражского отделения Тернопольской области полиции поступило сообщение об аварии с пострадавшими.

Под колесами автомобиля MAN на автодороге Доманово-Коваль-Черновцы-Тереблече, вблизи села Ивашковцы Збаражского района погиб человек — житель Тернополя, 1961 года рождения. Последний вышел на проезжую часть дороги, сообщает отдел коммуникации полиции Тернопольщины.

По словам водителя грузовика, мужчина был в темной одежде, а трасса международного значения вообще не освещалась. Свидетелями данного ДТП были водитель и пассажиры из Renault Trafic. Они остановились, вызвали полицию и "скорую".

Во время осмотра места происшествия около 00.30 произошло еще одно ДТП. Водитель автомобиля Mercedes Sprinter не заметил, что территория ограждена, не обратил внимания на установленные предупреждающие знаки, которые сообщали о ДТП. В результате — столкнулся с автомобилем Renault Trafic, который стоял на обочине со свидетелями ДТП с участием грузовика.

В нем находился один из сотрудников полиции и опрашивал свидетелей. Следователь осматривала место ДТП рядом.

Renault Trafic от удара по инерции начал двигаться вперед, сбил женщину-полицейского и врезался в служебный автомобиль марки ВАЗ-2107. В результате аварии погиб мужчина, 1989 года рождения, который сидел в салоне. Он умер в карете скорой помощи. Еще троих пострадавших, среди которых несовершеннолетняя девочка, доставили в больницу с ушибами и переломами.

Кроме того, пострадали и правоохранители. Следственную бригаду "скорая" доставила в реанимационное отделение. У женщины политравма, сотрясение, закрытый и открытый переломы бедренной кости. Ушибы получил и другой полицейский, но его не госпитализировали.

В автомобиле Mercedes сработала подушка безопасности, он остановился недалеко от места аварии, но водитель скрылся. Работники полиции установили владельца автомобиля. Через три часа его нашли. Решается вопрос об объявлении ему подозрения.

Это происшествие внесено в ЕРДР по ст. 286 ч. 2 УК (нарушение правил дорожного движения).

Напомним, под Киевом водитель-иностранец сбил трех пешеходов, уходя от полицейской погони.