Скандальные стрельбы. Экологи заявили о незаконных испытаниях в Черноморском биосферном заповеднике

Обстрелы территории Черноморского биосферного заповедника, которые происходят во время проведения военных испытаний, вызвали обеспокоенность экологов.

"Вопреки стандартам НАТО, состоялся очередной обстрел территории Черноморского биосферного заповедника, находящегося под охраной ЮНЕСКО. На этот раз испытывали новую ракету для системы залпового огня", — говорится в сообщении БФ "Экология-Право-Человек".

Экологи заявляют, что территория, на которой произошел взрыв — это урочище "Белые Кучугуры" на Тендровской косе.

Экологи отмечают, что последние 90 лет указанные территории — это заповедная зона Черноморского биосферного заповедника, территория с наиболее строгим охранным режимом, который существует в природоохранном законодательстве. В 1984 году именно этот заповедник первым из всех в СССР был взят под охрану ЮНЕСКО. "Заезды военной техники и взрывы крупнокалиберных ракет на этой территории недопустимы. Охранный режим заповедной зоны исключает даже причаливать к ее берегам и находиться физическим лицам (кроме работников заповедника)", — отмечается в сообщении.

Кроме того, отмечают экологи, вся территория Тендровского залива, окружающая косу, входит в перечень водно-болотных угодий международного значения и именно сюда на зимовку прилетают сотни тысяч водоплавающих птиц со всей Европы. В частности, Тендровский залив является местом зимовки двух глобально уязвимых видов - черни белоглазой (Aythya nyroca) и казарки красноволой (Rufibrenta ruficollis). Названные виды занесены в Красную книгу Украины именно с целью их охраны на указанных зимовальных скоплениях. Общая численность популяции всех птиц на зимовке составляет 450-700 тыс. особей, относящихся к 45 видам.

"Именно здесь военные проводили аналогичные незаконные учения весной этого года. Один из самых тревожных моментов то, что учения прошли с разрешения дирекции заповедника... Территория заповедной зоны находится в постоянном пользовании администрации заповедника, и потому никакого полигона здесь быть не может. Экологи БФ "Экология-Право-Человек" отмечают, что указанные действия являются умышленным повреждением природно-заповедного фонда, а следовательно квалифицируются как нарушение, ответственность за которое предусмотрена статьей 252 Уголовного кодекса Украины", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине успешно испытали комплекс "Ольха".