Украина готовит новые дела против России в Гаагский трибунал — МИД

Заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль заявила, что Украина готовит новые дела против России в Гаагский трибунал.

По ее словам, МИД продолжает работу по делу, что касается нарушения Россией двух фундаментальных конвенций — Конвенция о запрещении финансирования терроризма и расовой дискриминации. До июня 2018 года такие материалы должны быть готовы для представления в Гаагский суд, сообщает "5 канал".

Кроме того, в феврале 2018 года Украина подаст в Международный суд ООН меморандум о нарушении Россией конвенции ООН по морскому праву, работа над которым находится на завершающем этапе.

Зеркаль также отметила, что уже через два месяца будет подан этот меморандум, потом у россиян будет 3 месяца, чтобы подать возражения относительно юрисдикции (до мая 2018 года). Далее, согласно процедуре, Украина будет иметь есть 3 месяца, чтобы подать возражения на возражения противоположной стороны.

"Состоятся слушания, после которых будет принято решение о наличии или отсутствии юрисдикции у арбитража для рассмотрения этого дела", — сказала она, добавив, что первый результат может быть уже в 2019 году. После этого возможны слушания дела уже по существу. Пока предполагается, что это может произойти в 2021 году.

Дипломат напомнила об успехах Украины в этом году по делам против России.

"2017 год является очень позитивным с точки зрения защиты наших интересов в международных судебных юрисдикциях — начиная от Гааги и заканчивая решением в отношении всех исков, которые в этом году рассматривались относительно ответственности России за инвестиции, которые были потеряны в Крыму. Во всех арбитражных заседаниях, а это было пять арбитражей, была признана ответственность России за потерянное имущество", — подчеркнула заместитель министра иностранных дел.

Ранее в докладе Гаагского суда отмечалось, что на Донбассе произошел международный военный конфликт.