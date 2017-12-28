"Много балаболов". Опубликовано новогоднее "поздравление" украинских политиков

Опубликовано видео с ироничным коллективным новогодним "поздравлением" от президента, лидеров фракций и популярных украинских политиков, смонтированное из их выступлений.

Ролик с новогодним "поздравлением" опубликовала в Facebook общественная организация "Чесно".

С Новым годом поздравляют: Петр Порошенко, Владимир Гройсман, Юлия Тимошенко, Олег Ляшко, Илья Кива, Арсений Яценюк, Вадим Рабинович, Юрий Бойко и другие.

"У нас есть огромная проблема в государстве — очень много балаболов", — жалуются политики.

Напомним, ранее "Квартал 95" потроллил Порошенко иронической песней.