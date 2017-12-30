"Это подло". Волонтер объяснил, почему повышение зарплат военным отложили до президентских выборов

В Украине провалена кампания по привлечению на контрактную форму службы в ВСУ.

Об этом волонтер, воевавший в зоне АТО, глава благотворительного фонда "Мир и Ко", офицер запаса Мирослав Гай написал в своем Facebook.

Он отметил, что одной из причин является отложенное на год поднятие зарплат военнослужащим.

"Это или некомпетентность, неспособность выполнить свои обещания, а значит неумение думать государственными масштабами или же предательство", — подчеркнул он.

Волонтер предположил, что повышение выплат перенесли под президентские выборы 2019 года.

"Но это подло. Иногда тактические победы, как отсрочка пенсионных перекалькуляций, несут проигрыши в стратегической перспективе", — добавил Гай.