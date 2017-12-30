"Это подло". Волонтер объяснил, почему повышение зарплат военным отложили до президентских выборов

Это или некомпетентность или же предательство, считает Мирослав Гай.
В Украине провалена кампания по привлечению на контрактную форму службы в ВСУ.
Об этом волонтер, воевавший в зоне АТО, глава благотворительного фонда "Мир и Ко", офицер запаса Мирослав Гай написал в своем Facebook.
Он отметил, что одной из причин является отложенное на год поднятие зарплат военнослужащим.
"Это или некомпетентность, неспособность выполнить свои обещания, а значит неумение думать государственными масштабами или же предательство", — подчеркнул он.
Волонтер предположил, что повышение выплат перенесли под президентские выборы 2019 года.
"Но это подло. Иногда тактические победы, как отсрочка пенсионных перекалькуляций, несут проигрыши в стратегической перспективе", — добавил Гай.