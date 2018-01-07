На Донбассе боевики ударили из минометов, в штабе АТО рассказали о раненом силовике

На Донбассе враг продолжал обстреливать позиции Вооруженных Сил Украины из запрещенного минскими договоренностями вооружения.

На луганском направлении враг из 120-мм минометов вел огонь по защитникам Троицкого, выпустив в сторону украинских защитников более 10 мин. Вблизи Станицы Луганской боевики нарушали перемирие из стрелкового оружия, а рядом с Новолуганским, в светлое время суток, — из стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов, говорится в сообщении пресс-центра АТО, опубликованном в Facebook.

"Всего за минувшие сутки, вдоль линии разграничения, зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня. В результате вражеских обстрелов один военнослужащий Вооруженных Сил Украины получил ранение. Состояние здоровья украинского защитника характеризуется как удовлетворительное, а его жизни ничто не угрожает", — сказано в сообщении.

В пресс-центре АТО отметили, что украинские военнослужащие огонь не открывали.

Напомним, ранее боевики накрыли позиции ВСУ на Светлодарской дуге.