В Киеве возле больницы умер человек, которого отказались лечить — соцсети

В Киеве под стенами больницы скорой медицинской помощи на улице Братиславской в обнаружили труп мужчины.

По словам очевидцев, скончавшийся, который, вероятно, был бездомным, был избит и пришел за медицинской помощью, однако из-за отсутствия денег ему в этом отказали, сообщили в сообществе dtp.kiev.ua в Facebook.

В то же время официальной версии медиков или правоохранителей по этому поводу пока нет.

Напомним, ранее сообщалось, что ветеран АТО умер из-за врачебной ошибки.