Взрыв на шахте в "ДНР", погибли два горняка

На неподконтрольной Украине территории Донбасса на шахте в городе Ждановка Донецкой области в результате взрыва метана погибли два горняка 1970 и 1980 годов рождения.

ЧП произошло на ПАО "АП Шахта Ждановская". Тела погибших подняты на поверхность.

Как сообщили в "министерстве чрезвычайных ситуаций ДНР", что взорвалась метано-воздушная смесь. На момент взрыва в шахте было 316 человек.

После взрыва более трехсот шахтеров самостоятельно поднялись на поверхность.

Напомним, на Донбассе прекращает работу Всемирная продовольственная программа ООН,