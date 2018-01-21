Синоптики рассказали, какие области Украины продолжит засыпать снегом

В понедельник, 22 января, в западной части Украины ожидается сильный снег, на востоке и юге — мокрый снег и дождь, а на дорогах — гололедица.

Как рассказали в Укргидрометцентре, в Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской и Тернопольской областях синоптики прогнозируют сильные снегопады. Днем температура воздуха составит 0...-3 градусов мороза, ночью — -3...-5 градусов.

В северных областях днем будет холодно, но сухо и ясно, а ночью местами пройдет снег. Температура в течение суток будет колебаться от -4 до -13 градусов мороза.

Также на юге и востоке 22 января ожидается сложная погода – мокрый снег с дождем, местами гололед и налипание мокрого снега. Температура воздуха от -10 градусов мороза до 3 градусов тепла.

Также на побережье Черного и Азовского морей ожидаются сильные осадки в виде дождя.

Кроме того, на дорогах Украины ожидается гололедица и сильные порывы ветра.

В Киеве может немного поснежить, в дальнейшем будет сухо и морозно.

Скорость ветра усилится до 15-20 м/с, местами 25 м/сек. Также возникнут метели и снежные заносы.

Снег выпадет до 20-30 см.

Прогноз погоды на понедельник, 22 января, в городах Украины:

Ужгород — +1...+3

Львов — -2...-4

Ивано-Франковск — -1...-3

Тернополь — -2...-4

Черновцы — -1...-3

Хмельницкий — -1...-3

Луцк — -1...-3

Ровно — -1...-3

Житомир — -3...-5

Винница — -2...-4

Одесса — -1...-3

Николаев — -1...-3

Херсон — -1...-3

Симферополь — +1...+3

Кропивницкий — -3...-5

Черкассы — -4...-6

Чернигов — -4...-6

Сумы — -5...-7

Полтава — -4...-6

Днепр — -3...-5

Запорожье – -1...-3

Донецк — -2...-4

Луганск — -1...-3

Харьков — -5...-7

Киев — -4...-6

Напомним, ранее синоптики предупредили Украину атакуют два циклона.