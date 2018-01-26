В киевской школе пожаловались: получают "русскомирную" макулатуру

В Киеве в школу №148 приносят "русскомирную" макулатуру — научно-просветительский журнал "Русская школа", который учебное заведение не выписывает.

Издание является макулатурой не только по содержанию, но и по издательскому качеству, написал директор школы Сергей Горбачев на своей странице в Facebook.

По его словам, журнал доставляло госпредприятие "Укрпочта", однако директор коммуникаций компании Михаил Василенко сообщил, что по адресу школы не было такой доставки.

Напомним, Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №5114, который ограничивает доступ в Украину иностранной печатной продукции, в том числе российской, антиукраинского содержания.