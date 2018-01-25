Зубы выбили плоскогубцами. Освобожденный украинский боец рассказал о пытках в плену "ДНР"

Бойца полка "Азов" Евгения Чуднецова, который провел три года в плену у боевиков "ДНР", подвергали жестоким пыткам.

Доброволец рассказал, что в плену ему выбили зубы. Сделали это, по его словам, с помощью плоскогубцев, сообщает BBC.

"Их не выдергивали по одному, а нанесли удар плоскогубцами — зубы вылетели… Потом зашел другой тип и говорит им: вы что творите, нам сказали его целым привезти. И на этом все", — рассказал украинец.

Также, по его словам, к нему применяли вид пыток, который называют "тапик".

""Тапик" — это полевой телефонный аппарат, коробка с обычной телефонной трубкой внутри и колесиком сбоку для подачи тока. Берутся из него два провода и набрасываются на пальцы, на ноги, куда угодно — в особо извращенных случаях могут на половые органы повесить, на уши. Начинают крутить — и тебя бьет током. Это не тот ток, как в розетке, вольт не так много, но сила тока высока", — пояснил Чуднецов.

По словам мужчины, по сравнению с "тапиком" электрошокер — это "ерунда". Кроме того, он слышал о пытках под названием "дельфин", но сам с ними не столкнулся.

"А "дельфин" — через него не проходил, рассказывали — кладут тряпку на лицо и начинают водой поливать. Ты постепенно начинаешь захлебываться. Ты не умираешь, но есть иллюзия, что ты тонешь. При этом привязан за руки, за ноги", — добавил боец "Азова".

Напомним, ранее освобожденный из плена ученый-религиовед Игорь Козловский также рассказал о пытках в плену "ДНР".