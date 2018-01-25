Фильм украинского режиссера покажут на "Берлинале"

На международном Берлинском Кинофестивале (Берлинале) представят дебютный полнометражный фильм Марыси Никитюк "Когда падают деревья".

Как сообщает пресс-служба кинофестиваля, фильм украинского режиссера отобрали в конкурсную программу "Панорама".

В создании фильма принимали участие Украина, Польша, Македония, при поддержке Госкино. Бюджет ленты составил 22 млн. гривен, из них - 10 млн. госфинансирования.

По сюжету Лариса влюблена в бандита Шрама. Молодые люди хотят быть вместе, но им мешают. За их историей отношений наблюдает двоюродная сестра Ларисы, 5-летняя Вита. События фильма происходят в украинской провинции. В центре повествования судьба трех поколений, проживающих в жестких социальных рамках. В единое сплетаются народные верования местных, дикая природа, разгул криминала и постсоветская разруха.

"Для всей международной творческой группы "Когда падают деревья" это знаменательное событие, которое способствует признанию украинского кинематографа на международном уровне и продолжает успехи украинских кинематографистов последних лет", - написал в Facebook продюсер фильма Игорь Савиченко.

В этом году Берлинале пройдет с 15 по 25 февраля. Всего в "Панораме" в этом году – 47 фильмов из 40 стран мира.

Напомним, ранее в США объявили номинантов на антипремию "Золотая малина".