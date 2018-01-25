"Интер" подвергнут внеплановой проверке Нацсовета из-за показа "Мушкетеров" и "Чародеев"

Украинскому телевизионному каналу "Интер" назначили проведение внеплановой проверки из-за фильмов, которые были внесены в стране в "черный список.

Соответствующее решение вынес "Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания", сообщает агентство "Укринформ".

"К нам поступило письмо Службы безопасности Украины по трансляции фильмов с участием артистов, которые внесены в "черный список"", - заявил глава Нацсовета Юрий Артеменко.

По его словам, ко внеплановой выездной проверке "Интера" привело обращение гражданина Украины М.М.Ковбыка по факту трансляции фильмов с участием актеров, внесенных в перечень лиц, создающих угрозу национальной безопасности.

Мониторинг Национального совета зафиксировал, что в эфире телеканала 12 - 15 января 2018 транслировались фильмы "Д'Артаньян и три мушкетера" с участием Михаила Боярского, Бориса Клюева, Олега Табакова и "Чародеи" с участием Валентина Гафта.

К слвоу, показ по телевидению фильмов, одним из участников которых является лицо, внесенное в "черный список", является нарушением требований закона "О телевидении и радиовещании".

Напомним, ранее сообщалось о том, что Нацсовет проверит украинский телеканал из-за фраз о государственном перевороте.