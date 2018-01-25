Падение вертолета в Кременчуге: все пассажиры погибли

В результате крушения вертолета Ми-8 в Кременчуге Полтавской области погибли четыре человека, которые находились на борту.

Вертолет совершал учебно-тренировочный полет, сообщила в комментарии телеканалу "112 Украина" пресс-секретарь Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Полтавской области Светлана Рыбалко.

По словам представителя ГСЧС, вертолет принадлежал частной авиакомпании.

Рыбалко отметила, что машина не совершала столкновения с телевышкой, как ранее сообщали СМИ. Гипотеза о том, что вертолет задел электрические сети в данный момент проверяется.

Представитель Нацполиции Полтавской области Юрий Сулаев сообщил, что на месте крушения вертолета видели элементы оборванных проводов, поэтому место катастрофы оцепила полиция для обеспечения безопасности местных жителей. Будет организована проверка электросети местными специалистами.

Напомним, вечером 25 января в Кременчуге упал и взорвался вертолет. По словам местных жителей, перед крушением он летел очень низко.