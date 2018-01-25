Украина оказалась в тройке стран с наибольшим нарушением прав человека

Европейский суд по правам человека в минувшем году вынес в отношении Украины 82 решения, которые свидетельствуют о нарушении законодательства о правах и свободах граждан.

Об этом говорится в итоговой статистике за 2017 год, обнародованной на сайте ЕСПЧ, сообщает LB.ua.

В отношении Украины преобладают дела о нарушении продолжительности судебных разбирательств, а также нарушение прав на эффективное средство правовой защиты.

Лидером антирейтинга ЕСПЧ является Россия, в отношении которой было возбуждено 293 решения. За ней с большим отрывом следует Турция – против этой страны было зафиксировано 99 решений. Замыкают пятерку Греция (36 дел) и Болгария (31 дело).

На рассмотрении ЕСПЧ сейчас находится свыше 7 тысяч исков о нарушении прав человека в Украине. Из них на стадии проверки - 70%, 17% уже приняты судом в работу, а 1% полностью одобрен и удовлетворен.

После Румынии, России и Турции, согласно статистике, Украина является четвертой страной по частоте подачи исков в Европейский суд по правам человека.

Напомним, жалобу на Россию в ЕСПЧ подавал Меджлис крымскотатарского народа. Основанием для иска стали действия российских властей, включивших представительный орган крымских татар в список экстремистских организаций, запретив его деятельность.