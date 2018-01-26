"Еще в шоке, людей боюсь". Освобожденный военный рассказал об издевательствах боевиков в плену

Украинский военнослужащий Роман Савков заявил, что в плену боевики издевались над ним не так физически, как морально.

Террористы полгода удерживали бойца, сейчас он находится киевском военном госпитале, его уже навестили родители, пишет ТСН.

"Еще в шоке. Людей боюсь. Закрытые сидели в Макеевке, в Донецке потом. Ну, уже дома — самое основное", — сказал воин.

Из-за стресса и плохого питания у него появился сахарный диабет. "… буквально за два месяца парень похудел на 30 килограммов и теперь весит 50. Выжить он смог благодаря волонтерам, которые нелегально передавали инсулин на оккупированную территорию", — говорится в статье.

Напомним, Романа Савкова освободили из плена боевиков 24 января вблизи контрольного пункта въезда-выезда "Майорск" (находится под захваченной Горловкой Донецкой области). Боец — старший солдат 92-й отдельной механизированной бригады Вооруженных Сил Украины, его взяли в плен под Красногоровкой Донецкой области.