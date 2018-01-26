В Киеве водителям начали поступать смс о превышении скорости

В Киеве водителям авто начали приходить смс-сообщения о превышении разрешенной скорости движения.

Скриншотами таких сообщений водители начали делиться в соцсетях, сообщает "Киев Оперативный".

"Сегодня днем уже от нескольких водителей получили скриншоты сообщений, которые поступили им на мобильники. Поэтому, будьте осмотрительны - не превышайте установленные ограничения скорости", — сообщили в сообществе.

При этом, как отметили в группе Киев Автомобильный, представители Патрульной полиции пока никаких официальных комментариев относительно таких сообщений не дают.

Отметим, что в смс сообщают исключительно о факте превышения скорости, никаких требований относительно оплачивания штрафа в сообщениях нет.

Напомним, с 1 января 2018 года Кабинет министров Украины уменьшает максимально разрешенную скорость движения транспортных средств в населенных пунктах до 50 км/ч с 60 км/ч.

Кроме того, также с 1 января 2018 года значительно выросли штрафы за нарушение правил дорожного движения.