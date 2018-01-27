Боевики обстреляли позиции ВСУ под Авдеевкой, один воин ранен

За прошедшие сутки, 26 января, в районе проведения АТО боевики нарушили перемирие, обстреляв позиции Вооруженных сил Украины и ранив украинского военного.

Об этом сообщили в пресс-центре штаба АТО в Facebook.

"Вторая половина минувших суток, начиная с 13.00, прошла без нарушения режима прекращения огня. До того же времени, вчера днем, боевики российско-оккупационных войск провели 1 обстрел позиций украинской армии", — говорится в сообщении.

По данным штаба, враг вел огонь из стрелкового оружия по опорным пунктам сил АТО в пригороде Авдеевки на Донецком направлении.

В результате этого обстрела получил пулевое ранение военнослужащий Вооруженных Сил Украины. Его оперативно доставили в военный госпиталь и предоставили необходимый объем врачебной помощи. Военные медики квалифицируют состояние здоровья украинского воина как удовлетворительное.

На других участках нашей обороны нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Напомним, 25 января, террористы три раза нарушили "режим тишины", во время выполнения боевых задач ранены двое украинских военных.