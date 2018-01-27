Стало известно, сколько пограничников погибло с начала войны на Донбассе

В Государственной погранслужбе рассказали, что с начала войны на востоке Украины погибли 69 пограничников, 429 получили ранения, еще 5 пропали без вести.

Об этом во время выступления на заседании коллегии МВД сообщил замглавы ГПСУ Василий Северов, сообщает 112 Украина.

По его словам, всего в АТО принимали участие 19 тысяч пограничников. В 2017 году в зоне АТО погибли двое пограничников.

Он также отметил, что в рамках АТО ГПСУ начала развертывание нового Донецко-луганского управления и Лисичанской погранзаставы. Основная цель таких действий — более высокая мобильность и возможность быстро перестроится под задание возобновления контроля границы.

Напомним, в декабре 2017 года ООН сообщала, что с начала военных действий на востоке Украины погибли минимум 2 тыс. 523 гражданских. Согласно информации, среди погибших 1399 мужчин, 837 женщин, 91 мальчик, 47 девочек, а также 149 человек, пол которых установить не удалось. В том числе, были учтены 298 гражданских лиц, которые погибли в результате падения MH-17 в 2014 году.

Кроме того, в Генштабе назвали безвозвратные потери ВСУ в 2017 году.