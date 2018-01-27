Синоптик спрогнозировала, когда в Украину придет долгожданное потепление

В воскресенье, 28 января, в Украину придет теплая атлантическая масса, которая повлечет за собой рост температуры воздуха.

Так, в течение дня воскресенья температура воздуха повысится до 0...-4 градусов мороза, на Западе до 0...+5 градусов тепла, сообщила синоптик Наталья Диденко в Facebook.

При этом самое теплое 28 января будет на Закарпатье — до +5...+7 градусов.

А уже с понедельника плюсовая температура будет по всей Украине. Правда, с потеплением придут и осадки.

28 января в Украине ожидается мокрый снег, на Западе с дождем. Южная часть, юго-запад — Одесская, Черновицкая область — без существенных осадков.

Вечером в воскресенье осадки и ветер усилятся.

Прогноз погоды в городах Украины на воскресенье, 28 января

Ужгород — +3...+5

Львов — +3...+5

Ивано-Франковск — +2...+4

Тернополь — +2...+4

Черновцы — +2...+4

Хмельницкий — +2...+4

Луцк — +3...+5

Ровно — +3...+5

Житомир — -1...+1

Винница — -1...+1

Одесса — 0...+2

Николаев — -1...+1

Херсон — -1...-3

Симферополь — +1...+3

Кропивницкий — -1...-3

Черкассы — -1...+1

Чернигов — -1...-3

Суммы — -3...-5

Полтава — -2...-4

Днепр — -3...-5

Запорожье — -3...-5

Донецк — -2...-4

Луганск — -2...-4

Харьков — -3...-5

Киев — -1...+1