На Донбассе от пули снайпера погиб боец АТО

В районе Верхнеторецкого огонь по позициям сил АТО вел вражеский снайпер.
С начала суток 27 января боевики на Донбассе один раз обстреляли украинские позиции в районе проведения антитеррористической операции, в результате чего погиб один военный.
Трагедия произошла вблизи Верхнеторецкого, сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook.
"На Донецком направлении, в районе Верхнеторецкого, огонь по нашим позициям вел вражеский снайпер. В результате его действий, к сожалению, получил ранения, несовместимые с жизнью, военнослужащий сил АТО", — говорится в сообщении.
Напомним, ранее в Генштабе назвали безвозвратные потери ВСУ в 2017 году.