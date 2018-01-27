На Донбассе от пули снайпера погиб боец АТО

С начала суток 27 января боевики на Донбассе один раз обстреляли украинские позиции в районе проведения антитеррористической операции, в результате чего погиб один военный.

Трагедия произошла вблизи Верхнеторецкого, сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook.

"На Донецком направлении, в районе Верхнеторецкого, огонь по нашим позициям вел вражеский снайпер. В результате его действий, к сожалению, получил ранения, несовместимые с жизнью, военнослужащий сил АТО", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее в Генштабе назвали безвозвратные потери ВСУ в 2017 году.