Уйти, чтобы остаться. Аваков рассказал о новом статусе для скандальной Деевой

Руководитель украинского МВД Арсен Аваков заявил о том, что недавно уволенная с поста заместителя министра внутренних дел по вопросам евроинтеграции Анастасия Деева стала его советником на общественных началах.

Такую информацию чиновник озвучил, выступая в рамках годовой итоговой коллегии ведомства в Киеве, сообщает "Радио Свобода".

"Деева сейчас работает советником министра на общественных началах", - сообщил Аваков и пригласил Дееву на трибуну.

Затем она выступила с докладом о гендерной политике в полиции и призвала усилить обеспечение прав женщин-правоохранителей.

Напомним, Дееву Кабмин уволил с поста заместителя главы МВД в декабре минувшего года.





