В Киеве произошло масштабное ДТП с пожарами: фото, видео

В воскресенье, 28 января, в столице Украины на улице имени академика Заболотного произошло маштабное дорожно-транспортное-происшествие, в результате которого загорелись несколько автомобилей.

Такая информация была опубликована в группе "Киев Оперативный" в социальной сети Facebook.

Как сообщают очевидцы инцидента, грузовой автомобиль выехал на встречную полосу и въехал в маршрутку с пассажирами. Практически сразу же после столкновения запылали несколько автомобилей.

Сейчас на месте ДТП работают сотрудники ГосЧС и полицейские патрули.

Как сообщается в группе "Dtp.kiev.ua", сейчас на участке улицы имени академика Заболотного проезд траспорта перекрыт полностью.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Киеве подполковник полиции попал в серьезное ДТП.