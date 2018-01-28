В Киеве произошло масштабное ДТП с пожарами: фото, видео

Сейчас на месте инцидента работают сотрудники ГосЧС и полицейские патрули.
В воскресенье, 28 января, в столице Украины на улице имени академика Заболотного произошло маштабное дорожно-транспортное-происшествие, в результате которого загорелись несколько автомобилей.
Такая информация была опубликована в группе "Киев Оперативный" в социальной сети Facebook.
Как сообщают очевидцы инцидента, грузовой автомобиль выехал на встречную полосу и въехал в маршрутку с пассажирами. Практически сразу же после столкновения запылали несколько автомобилей.
Сейчас на месте ДТП работают сотрудники ГосЧС и полицейские патрули.
Как сообщается в группе "Dtp.kiev.ua", сейчас на участке улицы имени академика Заболотного проезд траспорта перекрыт полностью.
Напомним, ранее сообщалось о том, что Киеве подполковник полиции попал в серьезное ДТП.