В Харькове произошел взрыв возле супермаркета: детали инцидента

В Харькове зафиксирован взрыв возле супермаркета, расположенного на улице Клочковская.

В результате инцидента пострадали двое людей, сообщается на странице Главного управления Национальной полиции в Харьковской области в социальной сети Facebook.

Согласно обнародованным данным, взрыв произошел в понедельник, 29 января, около 09.30.

"В результате происшествия в больницу доставили 53-летнюю женщину с предварительным диагнозом: рваная рана бедра и мальчика 2016 года рождения с рваной раной правой надбровной области", - говорится в сообщении полиции.

Сейчас на месте инцидента работают правоохранители.

По данным харьковского портала NewsRoom, в результате взрыва пострадала харьковчанка, которая работала уборщицей в расположенной неподалеку аптеке.

Напомним, ранее в Харькове взорвали авто с майором полиции.