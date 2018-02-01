В украинских школах ввели запрет на родительские комитеты

Глава украинского Минобразования и науки Лилия Гриневич подписала приказ №1649, которым отменяется функционирование родительских комитетов в школах.

Фотокопию подписанного чиновницей 21 декабря прошлого года документа опубликовал на своей странице в соцсети Facebook общественный активист Виталий Фурманюк. Согласно приказу, распоряжение МОН от 2 июня 2004 года №440 "Об утверждении примерного положения о родительских комитетах (советы)" утрачивает свою силу.

"Предвижу, что многие педагоги и родители будут критиковать Лилию Михайловну за это решение, но она сделала важный и смелый шаг в борьбе с коррупцией и нарушениями прав в учреждениях образования. Ибо именно решениями "Родительских Комитетов" администрации заведений оправдывают сбор неучтенных наличных средств, наем охраны и даже отчисление детей из учреждений", – написал Фурманюк.

Также известно, что полная отмена родительских комитетов, а также изменения в порядок приема детей в 1-й класс общеобразовательных учебных заведений были приняты согласно новому закону "Об образовании".

Напомним, ранее в МОН рассказали, на какой срок перенесут внедрение "языковой" статьи данного закона.