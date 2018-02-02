Резкое похолодание, мокрый снег и метели. Синоптики прогнозируют ухудшение погоды

В Украине в ближайшие выходные ухудшится погода: ожидается сильный ветер, пойдет дождь и мокрый снег, который в отдельных областях перерастет в метели.

В то же время с понедельника температура воздуха в Украине может резко опуститься, предупреждает Украинский гидрометцентр.

Суббота, 3 февраля

Облачная погода. В западной части дождь и мокрый снег. На Закарпатье и Прикарпатье сильные осадки. В Карпатах очень сильный мокрый снег, метели, порывы ветра 17-22 м/с. Днем в северных областях небольшие осадки преимущественно в виде дождя. На остальной территории без осадков.

В горах Ивано-Франковщины и на высокогорье Закарпатья сохраняется, а в горах Львовщины ожидается значительная снеголавинная опасность (третий уровень).

В южных и восточных областях ночью местами туман.

Ветер юго-западный, 7-12 м/с, днем в Приазовье местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью от 3 градусов тепла до 2 градусов мороза, днем 1-6 градусов тепла. В южной части ночью 0-5 градусов тепла, днем 8-13 градусов.

Киев. Облачная погода. Без осадков, лишь вечером небольшой дождь. Ветер юго-западный, 7-10 м/с. Температура ночью около нуля, днем 3-5 градусов тепла.

Воскресенье, 4 февраля

Облачно. В западных и Житомирской областях мокрый снег, метели. Ночью во Львовской, Волынской, Ровенской, Житомирской областях и в Карпатах сильные осадки. На дорогах местами гололедица. Температура на протяжении суток от 2 градусов тепла до 3 градусов мороза.

В горах Ивано-Франковщины и на высокогорье Закарпатья сохраняется, а в горах Львовщины ожидается значительная снеголавинная опасность (третий уровень).

В Винницкой, Киевской, Черниговской, Сумской областях ночью дождь, местами сильный, днем дождь с переходом в мокрый снег, местами метели. Температура в течение суток 1-6 градусов тепла.

На остальной территории дожди. Температура на протяжении суток 5-10 градусов тепла.

Ветер южный с переходом в западной части на северо-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с.

Киев. Облачно. Ночью дождь, днем с переходом в мокрый снег. Температура в течение суток 2-4 градуса тепла. Ветер южный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с.

Понедельник, 5 февраля

Облачно с прояснениями. Ночью на Левобережье местами небольшой, в восточных областях умеренный снег. На остальной территории, днем в Украине без осадков.

Резкое снижение температуры в западных и северных областях ночью до 7-12 градусов мороза, днем до 4-9 градусов мороза, в центральных областях ночью и днем до 4-9 градусов мороза. На Закарпатье, юге и востоке страны ночью и днем от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла.

На дорогах страны гололедица.

Ветер северо-западный, 7-12 м/с, ночью в восточной части местами порывы 15-20 м/с.

Киев. Переменная облачность. Ночью местами небольшой снег, днем без осадков. Резкое понижение температуры ночью до 8-10 градусов мороза, днем до 6-8 градусов мороза. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный, 7-12 м/с.