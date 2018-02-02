Сотни людей и море цветов. Как в Киеве попрощались с Леонидом Каденюком: фото и видео

В Киеве прошла церемония попрощания с Леонидом Каденюком. Первый космонавт независимой Украины скончался в среду во время традиционной утренней пробежки, вскрытие показало, что случилось это из-за ишемической болезни сердца.

В клубе Кабмина, где происходило прощание, выстроилась огромная очередь желающих в последний раз увидеть Каденюка. Собрались ученые из Академии наук, военные и политики. Приехали на прощание и полсотни односельчан Каденюка.

Отметим, что попрощаться с Каденюком пришли экс-президенты Украины Леонид Кравчук, Леонид Кучма и Виктор Ющенко.

Кроме того, проститься с Каденюком пришли: экс-председатель Верховной Рады Александр Мороз, первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко, первый вице-премьер-министр Степан Кубив, вице-премьер-министры Вячеслав Кириленко и Павел Розенко, председатель Управления государственной охраны Валерий Гелетей, министр экологии и природных ресурсов Остап Семерак, министр культуры Евгений Нищук, министр образования и науки Лилия Гриневич, городской голова Киева Виталий Кличко, нынешние и бывшие народные депутаты, десятки военнослужащих Вооруженных сил Украины.

С прощальным словом выступил председатель Государственного космического агентства Украины Павел Дегтяренко.

Похоронили человека-легенду среди других выдающихся украинцев на Байковом кладбище.

В родном селе корреспонденту ТСН рассказали, что за последние 5 лет космонавт потерял всех ближайших родственников. Сначала его старший брат умер от инфаркта, потом ушла из жизни мать, а три года назад из-за болезни сердца и именно при тех же обстоятельствах, во время утренней пробежки, умер брат-близнец Леонида Каденюка — Сергей. Теперь родной дом в Клишковцах Черновицкой области стоит пустой.

Напомним, Леонид Каденюк умер 31 января в возрасте 67 лет в Киеве в парке Царское Село.