"Гибридный режим". Стало известно место Украины в рейтинге демократий

В рейтинге Democracy Index 2017, подготовленном организацией Economist Intelligence Unit, Украина заняла 83 позицию из 167.

При этом Украина имеет общий балл 5.69, а во время его определения учитывалось 5 аспектов: избирательный процесс и плюрализм, гражданские свободы, функционирование власти, политическое участие и политическая культура.

Исходя из баллов по 60 показателям в пределах этих категорий, каждая страна классифицируется как один из четырех типов режима: полная демократия, несовершенная демократия, гибридный режим и авторитарный режим.

Украину классифицировали как "гибридный режим".

В категории "избирательный процесс и плюрализм" наша страна набрала 6.17 баллов, "политическое участие" — 6.67, "политическая культура" — 6.25, "гражданские свободы" — 6.18. Меньше всего баллов Украина получила по показателю "функционирования власти" — лишь 3.21.

Из рейтинга можно легко увидеть, что, если бы показатель "функционирование власти" был выше, средний балл Украины был бы более 6-ти, и она была бы отнесена к категории "несовершенная демократия", а не "гибридный режим".

В 2016 и 2015 годах Украина имела несколько более высокий балл — 5.7, в 2006 и 2008 годах — 6.94.

В рейтинге Democracy Index 2017 первое место занимает Норвегия, набравшая 9,87 баллов. Последнее 167 место у Северной Кореи — 1.08 балла.

Выше Украины расположились Словакия (44 место), Польша (53), Венгрия (56), Румыния (64) и Грузия (79).

К авторитарным режимам отнесены Россия (135 место), Беларусь (138) и Казахстан (141).

В отчете также обнародован рейтинг свободы прессы за 2017 год.

Согласно ему, Украина получила 6 баллов из 10 и отнесена к странам с "преимущественно несвободной" прессой.

Наибольшее количество баллов (10) получили страны с "полностью свободной" прессой: Австралия, Канада, Дания, Финляндия, Исландия, Швеция и США.

Меньше всего (0 баллов) — Азербайджан, Беларусь, Китай, Северная Корея, Сирия, Турция, Узбекистан.

Напомним, в рейтинге верховенства права Украина на 12 позиций опередила Россию.