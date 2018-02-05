Боевики поливали огнем наши позиции из запрещенного оружия, три воина ВСУ ранены

За прошедшие сутки, 4 февраля, в районе проведения АТО боевики совершили пять обстрелов позиций Вооруженных Сил Украины. В результате этих преступных действий ранения получили двое украинских защитников, еще один — боевую травму.

Как сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook, российско-оккупационные войска продолжали осуществлять обстрелы в сторону украинских защитников, в том числе и из минометов различных калибров.

Так на Донецком направлении враг применил тяжелые 120-мм минометы по нашим позициям неподалеку Каменки и Новотроицкого, чем грубо нарушил Минские договоренности.

Вблизи Водяного террористы обстреляли опорные пункты сил АТО из ручных противотанковых гранатометов. Кроме того, в вечернее время, противник активизировался вокруг шахты Бутовка. В этом районе оккупанты выпустили в сторону наших защитников более сорока мин калибра 82-мм и стреляли из гранатометов различных видов.

На Луганском направлении враг из стрелкового оружия вел огонь по украинским защитникам вблизи Зайцево.