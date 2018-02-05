Будет стоять. В Одессе суд вынес решение по поводу памятника Екатерине II

В понедельник, 5 февраля, Одесский апелляционный суд отказал в удовлетворении искового заявления "Ассоциации казацких обществ "Сич"" о незаконности нахождения памятника основателям Одессы на Екатерининской площади (основным элементом которого является монумент Екатерине ІІ) и переносе на его место памятника морякам–потемкинцам.

Такое сообщение опубликовал портал "Таймер".

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К слову, согласно украинскому законодательству, на обжалование решения апелляции в Верховном суде Украины у истца есть месячный срок.

Напомним, ранее сообщалось о том, что одесситы возмутились идеей сноса памятнике Екатерине ІІ.