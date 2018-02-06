Стало известно, сколько лет тюрьмы грозит Зайцевой за смертельное ДТП в Харькове

Подозреваемым по делу о резонансном ДТП в Харькове, в котором погибли шестеро людей, Елене Зайцевой и Геннадию Дронову, вручили акты о предъявлении обвинения.

Согласно документам, им обоим грозит до 10 лет тюремного заключения.

"Обвинительный акт вручен. Дронова обвиняют в совершении уголовного правонарушения по ч. 3 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения, если они повлекли гибель нескольких лиц, наказываются лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет). Наказание от 5 до 10 лет. Смягчающих обстоятельств не выявлено", - заявил порталу "Украинская правда" адвокат подозреваемого Дронова Сергей Перепелица.

Как позднее заявила адвокат Зайцевой Юлия Козырь, в обвинительном акте раскаяние ее подзащитной было учтено как смягчающее обстоятельство.

Напомним, ДТП произошло 18 октября прошлого года в центре Харькова. В результате него погибли шесть человек, еще пятеро получили травмы.