Atlantic Council: Украине грозит демографическая катастрофа

9 февраля 2018, 09:29

Украинцы из-за схожего менталитета и высокой трудовой культуры пользуются высоким спросом в странах Восточной Европы, где стремительно растет убыль населения. 

Массовая миграция украинцев в Польшу, Чехию, Венгрию и другие восточноевропейские страны создает огромные проблемы самой Украине в дополнение к мрачным прогнозам ООН, пишет Atlantic Council. "Главред" предлагает полный перевод статьи.

Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

В январе правительство Чехии объявило о планах вдвое увеличить свою годовую квоту для украинских трудовых мигрантов с оформлением по ускоренной процедуре с 9600 до 19600.  Три года назад эта квота составляла всего 3800. Основная мысль Праги ясна - украинские рабочие не только желательны, но и жизненно важны для экономики Чехии.

Чехи не единственные в Центральной и Восточной Европе пытаются побудить большее число украинских рабочих восполнить свое собственное редеющее население. От Прибалтики до Балкан национальные правительства ослабляют правила трудоустройства и ищут пути для увеличения потока украинской рабочей силы. Многие ведут активную вербовку внутри самой Украины, а билборды в городах и поселках рекламируют прелести сезонной работы или полноценной эмиграции. Другие открыли агентства и запустили медийные кампании в борьбе за кадровый Клондайк, каковым является высококвалифицированная и чрезмерно низкооплачиваемая украинская рабочая сила.

Самые вымирающие - бывшие страны Восточного блока

Нетрудно понять, почему идея импорта рабочих рук столь популярна во всем регионе. Центральная и Восточная Европа страдают от мощного демографического спада, угрожающего подорвать политический и экономический прогресс, достигнутый за последнюю четверть века. Низкие коэффициенты рождаемости, высокие коэффициенты смертности и массовая миграция молодежи в богатые западноевропейские страны накладываются на сокращение численности населения, при котором количество пенсионеров вскоре может превысить число людей трудоспособного возраста.

Этот феномен делает регион уникальным. Согласно данным ООН, десять стран с самой стремительной убылью населения в мире - все бывшие страны Восточного блока.

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Украина занимает особое место среди этих сокращающихся групп населения - к 2050 году ее численность сократится на 18 процентов. В списке ООН также представлены Болгария, Хорватия, Сербия, Венгрия, Латвия, Литва, Молдова, Румыния и Польша. В течение следующих тридцати лет каждая из этих стран столкнется с перспективой пятнадцатипроцентного уменьшения населения. Демографы говорят, что подобные спады невиданные в истории - за исключением периодов войны.

У украинцев хорошая репутация 

Почему Центральная и Восточная Европа обращается к Украине в качестве решения своих демографических проблем? Зарплаты, навыки и [культурная] близость - все это делает украинцев привлекательными экономическими иммигрантами. Экономическая катастрофа, сопровождавшая Революцию Достоинства в Украине в 2014 году и последующая гибридная война с Россией способствовали увеличению существовавшего экономического неравенства между Украиной и ее соседями из ЕС. Украинцы получают самую низкую среднюю зарплату в Европе, а скромные доходы, предлагаемые в Центральной Европе, кажутся солидным кушем. Географическая близость также делает Украину привлекательным вариантом, к тому же украинских рабочих легко заполучить в кратчайшие сроки. Они пользуются положительной репутацией высокообразованных сотрудников с хорошей трудовой этикой.

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Пожалуй, самой большой ценностью украинских мигрантов является их культурная совместимость. Западная Европа уже давно привыкла к мысли покрытия своих краткосрочных демографических спадов за счет миграции из африканских и азиатских стран, но это остается политически токсичным инструментом для Центральной и Восточной Европы. Избиратели там неоднократно демонстрировали свое несогласие с иммиграцией не-европейцев и оказывали сопротивление мультикультурализму. Это разнящееся отношение к миграции привело к разрыву между старой и новой Европой и вызвало усиление конфронтации внутри ЕС и подпитке популистского национализма в Польше и Венгрии.

На фоне политики идентичности и тревоги, вызванной неприятием мигрантов, украинцы стали рассматриваться как наименее худший вариант для региона, который отчаянно нуждается в новых рабочих, но боится потерять свой исторический облик. Украинцы ценятся и позитивно воспринимаются как этнически, религиозно, культурно и социально близкие к своим центрально-европейским соседям, что делает успешную ассимиляцию менее сложной задачей.

Прогнозы ООН катастрофические

Популярность украинских рабочих наиболее очевидна в Польше. Польское правительство проводит по отношению к украинцам гостеприимную политику, выдав более миллиона разрешений на работу с 2014 года. Стремительная экспансия украинской рабочей силы стала центральным элементом экономической политики Польши, позволяя стране поддерживать темпы роста в условиях нехватки рабочей силы. Этот подход задал тон всему региону.

Польша также стремилась извлечь геополитические выгоды из недавно прибывших украинцев, позиционируя их в качестве беженцев. Польские политики любят утверждать, что ЕС должен благодарить Варшаву за то, что она укрывает столь много бежавших от российской агрессии украинцев, а не давить на страну с требованием принять сирийских мигрантов. Этот аргумент мало кого убедил в Брюсселе и много кого раздражает в Киеве. По сути, практически никто из украинцев, переехавших в Польшу с 2014 года, не будет считаться беженцами. Они – трудовые мигранты, соблазненные более высокими зарплатами и яркими перспективами, как и миллионы поляков, покинувших свою родину ради стран Западной Европы.

В то время как дискуссия о статусе украинской общины в Польше продолжается, нет никаких сомнений в том, что быстрое расширение этого сообщества изменит состав польского общества. Украинские общины станут нормой для всей Восточной и Центральной Европы. Украинцы уже сейчас являются крупнейшим меньшинством в Чехии. В ближайшее десятилетие они будут доминирующим меньшинством в городах и поселках по всему региону.

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Поток украинцев в Центральную и Восточную Европу создает значительные проблемы для самой Украины, поднимая перспективу демографического спада, который способен легко опередить и без того катастрофические для страны прогнозы ООН.

В ходе стремления властей Украины предотвратить эту надвигающуюся катастрофу они обнаружат, что за вычетом варианта с закрытием границ быстрых решений не существует. Урегулирование конфликта на востоке Украины, безусловно, помогло бы снизить давление, создаваемое миллионами перемещенных лиц, но до тех пор, пока зарплаты и уровень жизни в Украине не приблизятся к соседям из стран ЕС, утечка населения будет продолжаться.

Спасти может децентрализация

Эти тенденции сильно ударят по обнищавшим сельским общинам и региональным центрам Украины. Украинская сельская местность пережила быстрый спад населения после распада СССР и продолжает страдать от ветхой инфраструктуры и экономической инертности. Данные региональные реалии скорее всего придадут продолжающемуся процессу децентрализации дополнительную актуальность, как если бы городок Украина вошел в конкуренцию с с жизнью внутри ЕС.

Благодаря большому послемайданному стремлению к децентрализации власти, местные украинские общины уже имеют значительно больший доступ к государственным фондам. Это даст жителям украинских сел шанс на борьбу и позволит изобретательным руководителям сделать отдельные районы более привлекательными. Скоординированные общенациональные усилия также необходимы для того, чтобы сохранить жизнь местных общин и убедить украинцев в том, что они могут построить привлекательное будущее для своих детей в своей собственной стране. Лучшие дороги, школы и здравоохранение будут стимулировать людей создавать семьи, убеждая остаться даже в случае, когда их зарплаты не столь высоки, как в других местах.

В долгосрочной перспективе ничто не помешает украинцам продолжать голосовать ногами, если Украина не станет более конкурентоспособной. Нынешняя пропасть в уровне жизни между Украиной и даже беднейшими странами ЕС делает дальнейший отъезд населения неизбежными, поскольку Украина оказалась в ловушке незавидной роли источника донора региона, стремящегося устранить проблемы со своими истощенными трудовыми ресурсами. Если Украина не решит эту проблему в срочном порядке, демографический кризис в стране будет только усугубляться. В течение поколения депопуляция может стать гораздо большей угрозой, чем коррупция и Кремль.

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