СМИ узнали, почему Украина превращается в один из мировых центров суррогатного материнства

Украина превращается в один из мировых центров суррогатного материнства, особенно после того, как в Индии запретили иностранцам использовать услуги местных суррогатных матерей из-за частых случаев эксплуатации женщин из бедных семей.

В нашей стране благодаря либеральному законодательству и качественной медицине создаются самые благоприятные условия для развития коммерческого суррогатного материнства, пишет BBC Украина со ссылкой на данные экспертов.

Народный депутат, председатель комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения Ольга Богомолец сказала изданию, что в настоящее время "суррогатное материнство фактически находится вне контроля государства".

По ее словам, это чревато "возникновением ситуаций, когда суррогатная мама может отказаться отдавать ребенка, а родители могут не захотеть его забирать". "Также может иметь место шантаж прерыванием беременности...", — добавила политик.

Богомолец подчеркнула, что "в украинском законодательстве не в полной мере урегулированы вопросы ответственности суррогатной матери за предоставление ложной информации о состоянии своего здоровья, за аборт, за действия, которые могут привести к увечью ребенка".

Напомним, в декабре 2017 года стало известно, что Украина в рейтинге Организации Объединенных Наций по уровню рождаемости оказалась на 172 месте, одна из основных причин такого результата — финансовая невозможность обеспечить ребенку желаемый уровень благосостояния.