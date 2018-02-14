Выше цены, лучше Wi-Fi. В "Укрзалізниці" нашли основание для подорожания билетов

В акционерной госкомпании "Укрзалізниця" заявили о намерениях качественно улучшить сигнал Wi-Fi в скоростных поездах за счет включения стоимости обслуживания в билет пассажира.

Подрядчик, который в данный момент предоставляет услугу, выполняет работы на качественно низком уровне. Об этом сообщил и. о. главы "Укрзалізниці" Евгений Кравцов в интервью УНИАН.

"Относительно Wi-Fi, то он присутствует в скоростных поездах. То, что есть сейчас, - это бесплатная услуга. Есть контракт с подрядчиком, однако они не очень качественно выполняют работы. Мы рассматриваем возможность улучшить качество сигнала, но это дополнительные затраты. Нам придется включать это в стоимость билета. И это нормально, ведь если вы посмотрите на интернет в поездах в других странах, то там он платный. Еще есть вариант использования рекламы, как источника покрытия расходов. Но есть вопрос, что это может работать на стационарных объектах, где меньшие затраты в инфраструктуру. Мы рассматриваем такой вариант для вокзалов. Если говорить о ночных поездах, то там вложения будут гораздо больше, так как они курсируют по всей нашей сети и покрытие Wi-Fi сетью такого полигона – это очень большие капитальные инвестиции", - сказал он.

По словам Кравцова, проблемой для пассажиров является отсутствие розеток в вагонах.

"Розетки возможно сделать при капитальном ремонте или при закупке новых вагонов. На сегодняшний день около 30% купейных поездов имеют розетки, СВ – порядка 80%. В плацкартах сложнее", - сказал он.

Напомним, ранее Кравцов заявлял, что в Украине билеты на поезда в 2018-м, вероятнее всего, подорожают в конце лета и в конце года. Тарифы на пассажирские перевозки планируют повышать каждый раз на 10-12%.