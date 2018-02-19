Боевики применили запрещенное вооружение под Мариуполем, один воин ВСУ ранен

На Донецком направлении враг применил 120-мм минометы около Широкино на Приазовье.
За прошедшие сутки, 18 февраля, в районе проведения АТО боевики 10 раз открывали прицельный огонь по позициям Вооруженных Сил Украины. В результате обстрела ранения получил один украинский защитник.
Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook.
"За прошедшие сутки в районе проведения АТО наблюдалась дальнейшая активность боевиков российско-оккупационных группировок. В частности, враг продолжал применять по позициям защитников Украины минометы, которые давно должны быть отведенными от линии разграничения", — говорится в сообщении.
Так на Луганском направлении противник активизировался вблизи Крымского, Троицкого, Новолуганского и Зайцево, где вел огонь из минометов различных калибров.
Из гранатометов различных типов и крупнокалиберных пулеметов захватчики обстреливали украинских защитников в районе Луганского.
Из стрелкового оружия, включая пулеметы, незаконные вооруженные формирования нарушали перемирие неподалеку Новоалександровки и Станицы Луганской.
На Донецком направлении враг применил 120-мм минометы около Широкино на Приазовье.
Кроме того, в штабе АТО отметили, что раненый 18 февраля боец ВСУ "в удовлетворительном состоянии доставлен в военный мобильный госпиталь и ему предоставлен необходимый объем врачебной помощи".
Напомним, президент Украины Петр Порошенко заявил, что с начала года на Донбассе погиб 21 украинский военный, и еще 90 получили ранения.