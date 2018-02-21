"Путинские подонки заплатят максимальную цену". На Донбассе погибла военный медик бригады ВСУ

Во вторник, 20 февраля, на Донбассе боевики обстреляли медиков 10-й отдельной горно-штурмовой бригады Вооруженных Сил Украины, погиб один военный, а еще один — ранен.

Погибла "медик, военнослужащий и человек с большим сердцем — Сабина", говорится на странице воинского формирования в Facebook.

В бригаде пообещали, что "путинские подонки заплатят за это максимальную цену".

"Вчера во время предоставления гражданскому населению медицинской помощи были обстреляны наши медики. Погибла наша сестра — медик, военнослужащий… Еще один военнослужащий ранен", — отмечается в сообщении.

Ранее в пресс-центре штаба АТО сообщили, что на Донбассе за прошедшие сутки, 20 февраля, террористы осуществили 15 прицельных обстрелов по позициям ВСУ, в результате действий врага погиб один наш боец, пять — пострадали, а еще два получили боевые травмы.