Похолодание и снег. В Укргидрометцентре спрогнозировали погоду в Киеве на выходных

В Киеве на выходных, 24-25 февраля, ожидается усиление морозов, ветер — северо-восточный, 5-10 метров за секунду.

В субботу и воскресенье днем температура воздуха может составить -9…-11, говорится на сайте Украинского гидрометцентра.

По его данным, завтра в столице возможен снег.

Ночью 24 февраля синоптики прогнозируют -11…-13 градусов, а 25 числа — уже -16…-18.

Ранее народный синоптик Леонид Горбань говорил, что в нашей стране март будет прохладным, первые семь дней месяца ожидаются достаточно морозными, с 1 по 4 число морозы будут на уровне 5-6 градусов.