Взрыв у телеканала "Эспрессо". Стало известно о задержании подозреваемых

По подозрению в организации взрыва у канала "Эспрессо" в октябре 2017 года, в результате которого погибли 2 человека, задержаны несколько человек, сообщил пострадавший во время взрыва народный депутат Игорь Мосийчук.

"Мне известно, что задержаны лица, организовавшие взрыв. Часть из них на оккупированной территории, один в Ичкерии, другие под контролем правоохранительных органов", — рассказал Мосийчук.

Он сообщил, что знает эту информацию непосредственно от правоохранителей и добавил, что знаком с личными и контактными данными этих людей.

"Один из них точно, а возможно, и два, прибыл в Украину с оккупированной территории", — уточнил Мосийчук.

"Два дня назад я общался со следователем, и он мне сказал, что готовится вручение подозрений, это будет сделано в ближайшее время. Я так понимаю, что подозрения вручат также и заочно", — сказал Мосийчук.

По его словам, заказчики взрыва пока не известны, сообщает "Украинская правда".

"Известно только, что исполнители теракта находились на постоянной связи с абонентом в РФ. Установить личность этого абонента сейчас невозможно. Есть все обоснованные подозрения, что это мог быть офицер спецслужб РФ. Потому что в России телефонные карточки продаются по документам, а оказалось, что лицо было, а на самом деле его нет. То есть документы были подставные", — сказал Мосийчук.

Он рассказал, что сейчас его адвокат готовит ходатайство об аресте имущества подозреваемых.

"Следователь сказал, что арест имущества возможен только после объявления подозрения. Мол, мы это собираемся сделать в ближайшее время, поэтому пусть адвокат подает", — сказал Мосийчук.

Напомним, вечером 25 октября 2017 года в 22:15 возле редакции телеканала "Эспрессо" в Киеве произошел взрыв, в результате которого пострадали пятеро, еще двое – охранник нардепа и прохожий погибли.