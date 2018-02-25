Отрубил пальцы на руках. В Кривом Роге пьяный мужчина жестоко расправился с женой

В субботу вечером, 24 февраля, в Кривом Роге произошло убийство. В одной из многоэтажек микрорайона Восточный-2 муж убил жену.

По предварительной информации, в ходе семейной ссоры супруг нанес своей второй половине увечья несовместимые с жизнью. Последние два дня мужчина находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Во время ссоры с супругой, он начал избивать её в спальне и добил в ванной. Из собственных источников стало известно, что женщине, в том числе, отрубили пальцы на руках, сообщает 1tv.kr.ua.

Подозреваемый уже задержан. Он находится в состоянии алкогольного опьянения. На месте работают патрульные, следствие Долгинцевского отделения полиции и руководство полиции города.

Напомним, ранее сообщалось, что на Запорожье ранее судимый зарезал военного и мать двоих детей.