Украинские защитники понесли невосполнимые потери на Донбассе

За прошедшие сутки, 25 февраля, в зоне боевых действий на Донбассе террористы 5 раз обстреляли позиции Вооруженных сил Украины, в результате чего погиб один военнослужащий, еще один боец ВСУ ранен.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

"В целом, за прошедшие сутки, по всей линии соприкосновения, агрессор произвел 5 прицельных обстрелов позиций Вооруженных Сил Украины. Вследствие вражеского огня, к сожалению, погиб один украинский воин, еще один защитник — получил ранения", — говорится в сообщении.

Так, на Луганском направлении боевики выпустили семь мин калибра 82-мм в сторону позиций АТО в районе Зайцево.

Из гранатометов различных видов и стрелкового оружия враг вел огонь по украинским опорным пунктах вблизи Крымского и Новолуганського.

На Донецком направлении захватчики применили 82-мм минометы и стрелковое оружие у Водяного на Приазовье, а из стрелкового оружия — обстреливали защитников шахты Бутовка, говорится в сообщении штаба.

Напомним, ветеран АТО Мирослав Гай озвучил сценарий возвращения Донбасса в состав Украины.