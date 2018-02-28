"Количество вранья и лицемерия угроржает национальной безопасности". Соцсети о пресс-конференции Порошенко

В среду, 28 февраля в столичном Национальном культурно-художественном и музейном комплексе "Художественный арсенал" прошла пресс-конференция президента Украины Петра Порошенко.

"Главред" выбрал самое интересное из реакции соцсетей на двухчасовую речь главы государства.

"Главный итог пресс-конференции президента - надо срочно вносить в Конституцию Украины статью, запрещающую Порошенко занимать столь ответственный пост. Количество вранья, лицемерия, в исполнении этого гражданина угрожает национальной безопасности страны", - пишет волонтер Юрий Касьянов.

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Лейтмотив всей пресс-конференции звучит как "Мы выстояли", иронизирует Александр Скубченко:

"То, что российский рынок закрыли для Украины - тоже элемент гибридной войны – Порошенко. Гибридность, правда, в том, что рынок закрыли для Украины, а не для бизнеса самого Порошенко. Торговать в стране-агрессоре конфетами и платить налоги стране-агрессору - это главные элементы гибридной войны. А вообще, лейтмотив всей конференция: "Мы выстояли",- сказал Порошенко, а про себя подумал: "А как все вы выжили, я вообще не понимаю".

"Я защищу страну от безответственных популистов" - заявил человек, который обещал закончить войну за две недели, провести военный парад в Крыму через год, доллар не дороже десяти гривен, продать весь бизнес и так далее и тому подобное", - вспоминает Александр Волков.

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Блогер Макс Бужанский считает, что после Кучмы слушать украинских президентов не интересно:

"А Кучма был не из самых общительных. Всё. И да, трижды за первые тридцать минут пожаловаться на Тимошенко, это чаще, чем позволял себе Ющенко. А он знал толк в жалобах на Тимошенко".

"Когда на майдане Порошенко втирал майдановцам, что он будет стоять перед ними в конце каждого месяца и отчитываться - надеюсь именно такие отчеты, как сегодня и представляли себе те недовольные граждане", - комментирует ответы главы государства Сергей Черкасский.

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Краткий итог пресс-конференции Порошенко подводит Юрий Романенко:

"Мой блеф по поводу перевыборов никто не воспринял серьёзно, а я ж не дурак идти на перевыборы, которые мне не нужны. Договорённости с семёркой, скорее всего, есть, но все ещё может поменяться, потому что все всегда меняется в Украине. Я очень уверен в себе, а там хоть потоп. Я бы бросил все это, но никогда не проигрывал кампаний, потому что смотри пункт выше. Хорошо бы ввести миротворцев ООН на Донбасс, но что с этого получится и получится ли, Бог его знает. Предсказуемые журналисты не представляют опасности".