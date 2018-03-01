Киев застрял в пробках: стоит центр и заблокированы мосты

Сегодня, утром 1 марта, сильные метели остановили транспортное движение в Киеве.

Согласно данным Google Maps, в пробках и тянучках находятся дороги, как на правом, так и на левом берегу Киева.

Пробки образовались на всех въездах в Киев. Кроме того, тяжелый проезд — через все мосты, а самая сложная ситуация с движением — на мосту Патона в сторону центра.

Да и в самом центре столицы водителей ждут заторы на улицах Льва Толстого, Саксаганского, Большой Васильковской, Бассейной, Хмельницкого, Лысенко, Владимирской, бульваре Шевченко и на Крещатике, Майдане Независимости, Петровской аллее. На Печерске стоят Шелковичная, Институтская, Крепостной переулок, Грушевского.

Заблокировано движение и по проспекту Победы.

Киевские коммунальщики уверяют, что для уборки снега задействовали около 560 единиц техники.

"Киевские коммунальные службы продолжают уборку последствий непогоды: задействовано 293 единицы снегоуборочной техники "Киевавтодора", 180 единиц техники коммунальных жилищно-эксплуатационных участков, около 90 тракторов и малой механизации "Киевзеленстроя" и техника других предприятий", – говорится в сообщении.

В столице также работает 36 бригад ручной уборки, которые расчищают от снега тротуары и остановки общественного транспорта, содержащихся предприятиями корпорации, подходы к подземным и наземным пешеходным переходам и лестничным маршам. Во дворах жилых домов работает 3,8 тыс. работников ЖЭУ. Расчисткой снега в парках и скверах занимаются работники "Киевзеленстроя".