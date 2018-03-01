Тотальная слежка за украинцами в Сети: активисты бьют тревогу

Под видом проверки как в Украине блокируются российские ресурсы, власти обязали интернет-провайдеров устанавливать спецоборудование и следить за украинцами. Десятки общественных организаций бьют тревогу.

В проекте постановления Кабмина, который должен урегулировать техническую проверку блокировок сайтов из санкционного списка (речь идет о "ВКонтакте", "Одноклассники", mail.ru, Yandex и др.), предусмотрено "обеспечить приобретение технических средств... для мониторинга состояния прекращения предоставления услуг по доступу к информационным ресурсам..." и Госслужбе спецсвязи совместно с СБУ "установить технические средства на телекоммуникационных сетях", сообщают "Вести".

Шестнадцать общественных организаций, в том числе Интернет Ассоциация Украины и Национальный союз журналистов уже обратились к властям. Они требуют не допустить установки техсредств слежения для интернет-провайдеров, поскольку это нарушает конституционные права украинцев.

"Эти техсредства могут быть незаконно и бесконтрольно использованы для несанкционированного наблюдения за действиями граждан в интернете, манипуляций с доступом к информации в Сети (ограничения, блокировки или внесения изменений в содержательную часть) и других нарушений прав человека", — заявили в Интернет Ассоциации Украины.

Между тем, экс-заместитель министра соцполитики, эксперт NGO Information Security Татьяна Попова объясняет, почему проект опасен. "В любом интернет-трафике есть личная информация о пользователях. Поэтому возникает масса вопросов о реальных целях этой инициативы. Подобная практика блокировки сайтов используется в Китае и, если я не ошибаюсь, в России, то есть не в тех странах, к партнерству с которыми стремится Украина. Мы должны противостоять такой тенденции, поскольку это ограничивает доступ к информации, свободе слова", — сказала Попова.

В свою очередь глава Интернет Ассоциации Украины Татьяна Попова также говорит, что в документе есть масса спорных моментов. К примеру, четко не указано, что это оборудование будет предоставляться провайдером, то есть их могут обязать его приобрести, а продается оно только у 15 компаний, названия которых почему-то не разглашаются.

"В постановлении написано, что провайдеры совместно с СБУ установят какое-то оборудование на телекоммуникационные сети. Во-первых, в первом пункте написано, что администрация госслужбы должна обеспечить приобретение этих техсредств. Не написано "приобрести", а именно "обеспечить". Каким образом? В анализе регуляторного влияния указано 15 компаний, хотя в реестре 4500 компаний предоставляют услуги интернет..."

Стоит также отметить, пишет издание, судя по сайту госзакупок ProZorro, Госспецсвязи услуги телефонной спутниковой связи и спецоборудования покупает у одной и той же фирмы. В госслужбе объясняют, что только у этой структуры могут закупать услуги в нужном диапазоне. "Это необходимо для проведения борьбы с терроризмом. А в настоящее время лицензию на пользование радиочастотным ресурсом на всю территорию Украины в нужной полосе радиочастот имеет всего лишь одна организация", — объясняют в требованиях.

Самое интересное, что основатели фирмы, судя по данным базы Минюста, зарегистрированы на Кипре. 19 февраля они выиграли конкурс на предоставление коммуникационных услуг на 709 тыс. грн.

"Очевидно, что делается все для того, чтобы определенные фирмы заработали на провайдерах, кроме того, за украинцами устанавливают тотальный контроль в Сети. Европа, одним словом", - иронизирует IT-директор крупной компании.

Напомним, Интернет-пользователям активно делятся скриншотами из нового мобильного приложения GetContact, которое позволяет увидеть, как номер телефона человека записан в телефонных книжках его знакомых.