Тотальная слежка за украинцами в Сети: активисты бьют тревогу

1 марта 2018, 09:33

Подобная практика блокировки сайтов используется в Китае и в России,

Под видом проверки как в Украине блокируются российские ресурсы, власти обязали интернет-провайдеров устанавливать спецоборудование и следить за украинцами. Десятки общественных организаций бьют тревогу. 

В проекте постановления Кабмина, который должен урегулировать техническую проверку блокировок сайтов из санкционного списка (речь идет о "ВКонтакте", "Одноклассники", mail.ru, Yandex и др.), предусмотрено "обеспечить приобретение технических средств... для мониторинга состояния прекращения предоставления услуг по доступу к информационным ресурсам..." и Госслужбе спецсвязи совместно с СБУ "установить технические средства на телекоммуникационных сетях", сообщают "Вести".

Шестнадцать общественных организаций, в том числе Интернет Ассоциация Украины и Национальный союз журналистов уже обратились к властям. Они требуют не допустить установки техсредств слежения для интернет-провайдеров, поскольку это нарушает конституционные права украинцев.

"Эти техсредства могут быть незаконно и бесконтрольно использованы для несанкционированного наблюдения за действиями граждан в интернете, манипуляций с доступом к информации в Сети (ограничения, блокировки или внесения изменений в содержательную часть) и других нарушений прав человека", — заявили в Интернет Ассоциации Украины.

Между тем, экс-заместитель министра соцполитики, эксперт NGO Information Security Татьяна Попова объясняет, почему проект опасен.  "В любом интернет-трафике есть личная информация о пользователях. Поэтому возникает масса вопросов о реальных целях этой инициативы. Подобная практика блокировки сайтов используется в Китае и, если я не ошибаюсь, в России, то есть не в тех странах, к партнерству с которыми стремится Украина. Мы должны противостоять такой тенденции, поскольку это ограничивает доступ к информации, свободе слова", — сказала Попова.

В свою очередь глава Интернет Ассоциации Украины Татьяна Попова также говорит, что в документе есть масса спорных моментов. К примеру, четко не указано, что это оборудование будет предоставляться провайдером, то есть их могут обязать его приобрести, а продается оно только у 15 компаний, названия которых почему-то не разглашаются.

"В постановлении написано, что провайдеры совместно с СБУ установят какое-то оборудование на телекоммуникационные сети. Во-первых, в первом пункте написано, что администрация госслужбы должна обеспечить приобретение этих техсредств. Не написано "приобрести", а именно "обеспечить". Каким образом? В анализе регуляторного влияния указано 15 компаний, хотя в реестре 4500 компаний предоставляют услуги интернет..."

Стоит также отметить, пишет издание, судя по сайту госзакупок ProZorro, Госспецсвязи услуги телефонной спутниковой связи и спецоборудования покупает у одной и той же фирмы. В госслужбе объясняют, что только у этой структуры могут закупать услуги в нужном диапазоне. "Это необходимо для проведения борьбы с терроризмом. А в настоящее время лицензию на пользование радиочастотным ресурсом на всю территорию Украины в нужной полосе радиочастот имеет всего лишь одна организация", — объясняют в требованиях.

Самое интересное, что основатели фирмы, судя по данным базы Минюста, зарегистрированы на Кипре. 19 февраля они выиграли конкурс на предоставление коммуникационных услуг на 709 тыс. грн.

"Очевидно, что делается все для того, чтобы определенные фирмы заработали на провайдерах, кроме того, за украинцами устанавливают тотальный контроль в Сети. Европа, одним словом", - иронизирует IT-директор крупной компании.

Напомним, Интернет-пользователям активно делятся скриншотами из нового мобильного приложения GetContact, которое позволяет увидеть, как номер телефона человека записан в телефонных книжках его знакомых.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Украина сеть Интернет контроль слежка провайдер
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Следующая новость
Новости
20:21
ФБР задержало еще четверых россиян, их подозревают в отмывании денег и мошенничестве
19:59
Венгрия муштрует в детсадах патриотизм, а в школах – военную подготовку
19:50
Бывший узник Кремля Александр Костенко прибыл в Киев Видео
19:40
Синоптики предупредили о грозе в ряде регионов Украины
19:28
За три года из российских тюрем освободили девятерых политзаключенных украинцев
19:27
Эксперты прогнозируют подорожание хлеба на треть
19:20
Алексей Панин в Крыму позировал голым
19:16
Солнечное затмение 11 августа-2018: как подготовиться и чего опасаться
19:04
Путин совсем слетел с катушек мнение
18:58
В оккупированном Симферополе граффити с Путиным дополнили рисунком Кольченко и Сенцова
18:43
Вышел трейлер сериала "Маньяк" с Эммой Стоун и Джоной Хиллом
18:13
Трамп настаивает на сговоре РФ и Хиллари Клинтон
17:40
“Нас слегка...”. Влад Яма попал в аварию
17:29
В Киеве напали на известную телеведущую
17:10
Мастурбация, поцелуй мужчин. Светлана Лобода показала новый клип Видео
17:09
В Москве оценили планы Украины прекратить ж/д сообщение с Россией
16:55
Будем сбивать беспилотники над военными объектами и сажать владельцев - Генштаб ВСУ
16:35
Покушение на херсонскую активистку Гандзюк: подозреваемому избрали меру пресечения Видео
16:29
Возле аэропорта итальянской Болоньи произошел мощнейший взрыв Видео
16:22
Борис Гребенщиков выпустил песню, посвященную секс-скандалу с Харви Вайнштейном: видео Видео
16:05
Влетела в авто копов, наехала на пешеходов. В Запорожье девушка устроила ДТП и скрылась Видео
15:59
Исчезнувшего Порошенко обнаружили в ресторане. Фото
15:52
Освобожденный из российской тюрьмы узник Кремля Костенко вернулся в Украину
15:50
В Кривом Роге появился 299-й миллионер «Лото-Забава»
15:33
“Волосы дыбом от ужаса”. Бабченко объяснил, почему Россия не будет адекватной страной
15:31
Когда Успение Пресвятой Богородицы в 2018 году и как его праздновать Фото Видео
15:27
Тука рассказал, когда Украина из-за России вступит в самый опасный период своей истории Видео
15:13
Днепрянин в шутку дал другу подержать гранату без чеки
15:10
Чат с инвестиционным банкиром Сергеем Фурсой
15:00
Отравление шаурмой в Киеве: количество пострадавших превысило 90 человек
14:30
Ющенко назвал самую большую политическую проблему Украины
14:22
«Ждем обострения на Донбассе»: астрологи рассказали, чем грозит Украине ретроградный Уран
14:19
Гройсман попросил украинцев потреблять меньше газа
14:12
“Убил дочь и покончил с собой”. Под Житомиром в авто нашли мертвыми двух людей
13:58
«Это подарок»: Жириновский рассказал, как Запад собрался отдать Украине 4 области РФ. Видео Видео
13:56
"Шикарные сисяо". Астафьева восхитила фанатов откровенным фото в купальнике
13:44
Военнослужащий ВСУ расстрелял сослуживца из автомата в лицо под Донецком
13:30
Потроллил россиянина. В Сети "залайкали" пост об украинском шахматисте-патриоте
13:24
Порошенко напомнил Евросоюзу о восстанавлении Донбасса
13:15
Лига Чемпионов. Квалификация. "Динамо" - "Славия": анонс матчей, где смотреть, котировки букмекеров
13:00
“Как противно рушить семью!”. Отец Ани Лорак рассказал об отношениях певицы с мужем
12:45
МИД Украины рассердился из-за поездки Путина в Крым
12:43
В Украине готовы рвать всех за свое право воровать мнение
12:32
Омелян подтвердил, что Украина готовится к прекращению ж/д-сообщения с Россией
12:21
"Привычка": "Алису" спросили, почему Путин врет
11:41
Нежащаяся у бассейна Каменских побаловала фанатов снимком в откровенном купальнике
11:32
Стала известна дата боя Усика с Белью
11:31
Из-за коррупции на таможне Украина ежегодно теряет почти $5 млрд - SZ
11:27
В России скончался «непревзойденный Воланд»
11:07
В Сеть выложили зрелищное видео стрельб украинских боевых самолетов и вертолетов Видео
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять